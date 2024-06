Salerno: Consiglio comunale su Bilancio e Salerno Pulita

Sarà convocato probabilmente giovedì 13 giugno, dopo il voto per le elezioni europee, il prossimo consiglio comunale di Salerno che sarà chiamato a deliberare l’approvazione dello schema di rendiconto 2023 e alcune variazioni di bilancio per recuperare circa 200mila euro che mancano all’appello, come da risultanze del rendiconto di gestione, dalla quota di disavanzo non ancora ripianata nel 2023 pari a circa 8,6 milioni di euro, secondo le previsioni del “Salva Città” sottoscritto nel 2022 con la presidenza del Consiglio dei ministri e il Mef.All’ordine del giorno anche il riconoscimento di debiti fuori bilancio e l’affidamento in house providing del servizio di manutenzione del verde cittadino alla societàpartecipata Salerno Pulita.