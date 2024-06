Migranti: De Luca, competenza sui flussi e’ dello Stato

I flussi dei migranti sono “competenza dello Stato”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa su un ciclo di iniziative culturali a Caivano. “Noi, come Regione, siamo chiamati in genere quando i migranti sono arrivati per dare assistenza – ha aggiunto De Luca -. Il nostro compito e’ la solidarieta’, il controllo sanitario e l’accoglienza”. De Luca ha quindi invitato la premier Meloni a rivolgersi, per chiarimenti sui flussi ritenuti anomali verso la Regione a Campania, al ministro dell’Interno Piantedosi: “Credo che Meloni non sia stata informata per tempo che la competenza di questa materia e’ totalmente del governo e del ministero dell’Interno. Avrebbe potuto fare un viaggio piu’ breve: anziche’ andare dal procuratore Melillo, andare dal prefetto che oggi e’ ministro dell’Interno, che e’ il responsabile della cura dei flussi migratori insieme con le prefetture e le questure. Dunque la competenza e’ totalmente del governo e del ministero dell’Interno”.