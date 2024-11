Salerno. Cimitero, parcheggiatori abusivi presenti

I controlli ci sono ma, forse, in posti sbagliati. Ieri al cimitero di Salerno non è passata inosservata la presenza di parcheggiatori abusivi che, ancora una volta, caratterizzano la città di Salerno. Prefettura e Comune sembrano non riuscire a mettere in atto azioni concrete per fronteggiare il problema e nel frattempo gli abusivi si impossessano della città, in alcuni casi terrorizzano gli automobilisti e sembrano essere i padroni indiscussi di spazi per la sosta di auto e moto, costringendo le persone a lasciare loro monete.Intanto, il dispositivo elastico messo in piedi dall’assessorato alla Mobilità non sembra soddisfare proprio tutti anche perché, hanno fatto presente alcuni automobilisti, la situazione sembra più caotica degli altri anni, soprattutto in alcuni punti. Dal Comune, per la giornata del 1 e 2 novembre, è stata disposta una maggiore presenza di agenti di polizia municipale in città. Gli agenti sono presenti soprattutto in orario mattutino perché già nel pomeriggio la carenza inizia a farsi sentire, soprattutto quando alcuni automobilisti vorrebbero far presente che l’abusivo che dà indicazioni su dove lasciare l’auto i soldi quasi li pretende.Il Comune, come ogni anno, ha messo a disposizione anche il servizio navetta ma gli agenti della municipale fanno sapere che non vi è stato un incremento del personale ma solo la buona volontà del singolo che sceglie di trattenersi oltre l’orario di turno per garantire una maggiore presenza. L’assessore Rocco Galdi ha confermato la flessibilità dell’ordinanza anche per dare ai fiorai presenti la possibilità di lavorare serenamente. «Siamo più che soddisfatti», ha detto l’assessore Rocco Galdi.