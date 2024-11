Cilentana, muore ilbattipagliese Vincenzo Ruotolo

Le strade diventano, ancora una volta, scenario di morte. Ieri un motociclista ha perso la vita mentre viaggiava sulla strada statale 18 variante Cilentana in provincia di Salerno tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo. Ancora da accertare la dinamica del frontale. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per diverse ore e la circolazione deviata sul posto lungo la viabilità secondaria. Ennesima vittima della strada il battipagliese Vincenzo Ruotolo, 40 anni. L’uomo era a bordo della sua moto e stava viaggiando insieme ad altri motociclisti quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un’audi. L’impatto non ha lasciato scampo, l’uomo è morto sul colpo mentre la persona a bordo dell’auto sportiva è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi opportuni a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che, come da prassi in casi del genere, dovrebbe disporre l’autopsia sulla salma della vittima.