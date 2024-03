Salerno. Calo del numero di incidenti stradali: nel 2023 circa 50 in meno

di Erika Noschese

Cala il numero di incidenti stradali registrati nel 2023: rispetto all’anno precedente, infatti, circa 50 in meno grazie anche ai correttivi messi in campo dall’amministrazione comunale di Salerno dopo una serie di gravi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali, che si sono verificati. A snocciolare i dati il comandante della polizia municipale di Salerno Rosario Battipaglia, intervenuto ieri a Palazzo di Città per la tappa di “Sii saggio, guida sicuro”. Nel 2023 sono stati 671 gli incidenti stradali, a fronte dei 721, invece registrati nel 2022. «Sensibilizzare fa parte del gioco, troppi gli incidenti stradali, però bisogna pur dire che nel 2023 la Municipale ha rilevato 671 incidenti stradali, a differenza del 2022 che erano 721, quindi 50 in meno, diciamo – ha detto il comandante Battipaglia – C’è ancora molto da fare, ma è importante sensibilizzare gli animi, le persone, i ragazzi, gli adolescenti con la formazione e l’informazione che secondo me è di vitale importanza». Tra le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale il limite 30 e l’autovelox sul lungomare cittadino che stanno danno sicuramente man forte a frenare il dilagante fenomeno dell’alta velocità. «Per quanto riguarda il Velox mobile, noi lo stiamo usando sulle arterie principali e siamo rilevando meno infrazioni, quindi qualcosa si muove in tal senso», ha spiegato ancora il comandante. Nel 2022 diversi gli incidenti stradali, causati dalla distrazione e dall’alta velocità, soprattutto sul lungomare cittadino dove è stato necessario intervenire rapidamente. Situazione complessa anche nei pressi del teatro Verdi dove perse la vita una giovane ricercatrice, investita da un’auto in corsa. Intanto ieri a Palazzo di Città la X edizione del progetto #siisaggioguidasicuro, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’Anci Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani con l’obiettivo di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura. #siisaggioguidasicuro punta a sviluppare incontri di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso gli Istituti scolastici di primo e secondo grado e presso le Università grazie alla partecipazione e alla collaborazione del personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Anas, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, di tutte le Forze dell’Ordine. L’obiettivo è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull’incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Alla sua X edizione, il progetto ha incontrato ad oggi oltre 30 mila studenti degli istituti di primo e secondo grado del territorio campano e degli atenei della regione Campania. «La geografia del nostro territorio non è semplice, la manutenzione è una tappa fondamentale nella sicurezza stradale ma anche altri aspetti sono fondamentali come l’attenzione perché ci sono tutti i device di cui tutti faccio uso che ci fanno distrarre dall’attenzione massima nella guida », ha dichiarato Vera Galli Lami, dirigente sezione Polizia Stradale di Salerno ribadendo che «Salerno rimane equilibrata nel numero di incidenti stradali, non è una delle province più pericolose rispetto ad altri». A lanciare un appello ai giovani anche il Capitano Gianluca Girardo della Compagnia dei Carabinieri di Salerno: «i giovani saranno i prossimi utenti della strada, dobbiamo ricordare che anche la giornata più tragica inizia come una giornata normale ed è per questo che dobbiamo essere consapevoli e attenti a ciò che si fa».