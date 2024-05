Sassano, banditi sventrano porta d’ingresso di una banca

Furto all’alba di stamane ai danni della filiale della Banca Magna Grecia di Sassano, in provincia di Salerno. I banditi in pochi minuti hanno sventrato le porte d’ingresso dell’istituto di credito, ubicato in località Silla, ed una volta entrati all’interno si sono impossessati della cassetta conta soldi di uno sportello. Sono poi fuggiti a bordo di un’auto. L’azione è durata pochi minuti ed è stata ripresa interamente dalle telecamere del circuito interno di video sorveglianza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per i rilievi. Il quantitativo di danaro portato via è ancora in fase di quantificazione.