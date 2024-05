Festa della Mamma al Carcere con Universo Humanitas e Claudia Conte

Da sempre la mamma è una delle figure più importanti nella vita di una persona, per tale motivo Universo Humanitas venerdì 10 maggio 2024 ha organizzato una missione di solidarietà presso la Casa Circondariale di Salerno. I volontari hanno preparato un pranzo speciale per le mamme detenute e i loro figli, che per l’occasione sono venuti a trovarle. Insieme a loro un’ospite d’eccezione, la giornalista, conduttrice ed attivista per i diritti umani Claudia Conte, che dichiara: “Sono contenta di trascorrere questa giornata con le mamme detenute e i loro bambini. Ogni persona merita una seconda opportunità. Credo nel valore sociale dei progetti di inclusione e rieducazione. Tra sovraffollamento, droga, aggressioni agli agenti della Polizia Penitenziaria, disagio mentale e suicidi, la situazione nelle carceri è drammatica. E’ necessaria una riorganizzazione del sistema carcerario. Encomiabile l’attività svolta in tale direzione dagli enti di volontariato che promuovono attività di sport e lavoro per i detenuti osservando l’articolo 27 della Costituzione che sancisce la funzione rieducativa della pena”. Durante la giornata, i volontari hanno preparato un pranzo solidale, organizzato in collaborazione con il Lions Club Salute e Solidarietà Pierluigi Schiavone e il Ministero della Salute dell’Ordine di Malta OSJ. “Noi di Universo Humanitas da oltre 40 anni siamo in prima linea non solo per i malati, ma per la collettività – ha commentato Roberto Schiavone di Favignana, presidente di Universo Humanitas e Ministro della Sanità dell’Ordine di Malta OSJ – già in passato abbiamo dedicato la nostra attenzione alle detenute della Casa Circondariale di Salerno e continueremo a farlo anche con altre iniziative, affinché le ospiti del carcere possano vivere momenti di integrazione e gioia condivisa, ma anche di prevenzione sanitaria attraverso screening senologici gratuiti. Tutti noi di Universo Humanitas siamo stati felicissimi di festeggiare con loro e soprattutto di essere sempre presenti per la collettività”. A conclusione sono stati consegnati dei piccoli doni per le mamme e i loro pargoli, affinché possano ricordare questo giorno speciale e dare loro nuova speranza.