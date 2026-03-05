Salerno, arrestato un uomo con un arsenale - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Casertana-Salernitana: le formazioni
Salerno, arrestato un uomo con un arsenale
Martusciello (Fi) a dg Monaldi, chiarire moglie di Oppido in stesso reparto
S. Egidio, Uccide marito, gip dispone carcere per moglie
Cronaca Salerno

Salerno, arrestato un uomo con un arsenale

  • Marzo 5, 2026
  • 0
  • 124
  • 2 Min Read
Salerno, arrestato un uomo con un arsenale

Un vero e proprio arsenale clandestino scoperto nel corso di una perquisizione. La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato nella serata di ieri S.G., gravemente indiziato di detenzione di armi clandestinedetenzione abusiva di munizionamentoricettazionedetenzione di banconote false e porto di oggetti atti ad offendere.

L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione personale e domiciliare condotta dalla Polizia Giudiziaria, che ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di materiale illecito.

Nel dettaglio, l’uomo è stato trovato in possesso di quattro armi da fuoco:

  • un revolver calibro .357 Magnum con matricola abrasa
  • una pistola a salve replica Beretta 85/FS, modificata e resa idonea allo sparo
  • una pistola a salve replica Beretta 84, anch’essa modificata per esplodere colpi reali
  • una pistola semiautomatica calibro 22

Il sequestro ha riguardato anche 77 cartucce di vario calibrodue giubbotti antiproiettile riconducibili all’Istituto di Vigilanza Guardian, un passamontagna, un manganello artigianale con fusto in metallo e 10 banconote false da 100 euro.

Non è tutto. Gli agenti hanno rinvenuto una busta di plastica con residui di cocaina e due bilancini di precisione, elementi che non escludono collegamenti con il traffico di sostanze stupefacenti. Infine, nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche un motociclo Honda X-ADV, risultato provento di furto.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012