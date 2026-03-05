Salerno, arrestato un uomo con un arsenale

Un vero e proprio arsenale clandestino scoperto nel corso di una perquisizione. La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato nella serata di ieri S.G., gravemente indiziato di detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e porto di oggetti atti ad offendere.

L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione personale e domiciliare condotta dalla Polizia Giudiziaria, che ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di materiale illecito.

Nel dettaglio, l’uomo è stato trovato in possesso di quattro armi da fuoco:

un revolver calibro .357 Magnum con matricola abrasa

con una pistola a salve replica Beretta 85/FS , modificata e resa idonea allo sparo

, modificata e resa idonea allo sparo una pistola a salve replica Beretta 84 , anch’essa modificata per esplodere colpi reali

, anch’essa modificata per esplodere colpi reali una pistola semiautomatica calibro 22

Il sequestro ha riguardato anche 77 cartucce di vario calibro, due giubbotti antiproiettile riconducibili all’Istituto di Vigilanza Guardian, un passamontagna, un manganello artigianale con fusto in metallo e 10 banconote false da 100 euro.

Non è tutto. Gli agenti hanno rinvenuto una busta di plastica con residui di cocaina e due bilancini di precisione, elementi che non escludono collegamenti con il traffico di sostanze stupefacenti. Infine, nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche un motociclo Honda X-ADV, risultato provento di furto.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.