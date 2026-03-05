Martusciello (Fi) a dg Monaldi, chiarire moglie di Oppido in stesso reparto - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Casertana-Salernitana: le formazioni
Salerno, arrestato un uomo con un arsenale
Martusciello (Fi) a dg Monaldi, chiarire moglie di Oppido in stesso reparto
S. Egidio, Uccide marito, gip dispone carcere per moglie
Attualità Campania

Martusciello (Fi) a dg Monaldi, chiarire moglie di Oppido in stesso reparto

  • Marzo 5, 2026
  • 0
  • 139
  • 2 Min Read
Martusciello (Fi) a dg Monaldi, chiarire moglie di Oppido in stesso reparto

“Chi ha dato il nulla osta al trasferimento della moglie del dottor Oppido dal Santobono al Monaldi e, soprattutto, alla sua assegnazione proprio nel reparto in cui operava il marito? È una domanda alla quale la direttrice generale dell’azienda ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino, deve rispondere con chiarezza”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.    “Nel reparto in cui operava Oppido – prosegue l’esponente azzurro – era presente anche sua moglie, cardiologa assunta al Santobono e successivamente trasferita al Monaldi. È legittimo chiedersi perché sia stato autorizzato un trasferimento che ha portato marito e moglie a lavorare nello stesso reparto e se non sia apparso inopportuno fin dall’inizio”. “Parliamo infatti – aggiunge – di una cardiologa assegnata a un reparto di cardiochirurgia. Il suo compito era quello di seguire i pazienti nel post operatorio, cioè di controllare i pazienti operati dal chirurgo. Ovvero dal marito”.    “Apprendiamo ora che la dottoressa è stata trasferita in cardiologia pediatrica. Se oggi si è ritenuto necessario questo spostamento – osserva Martusciello – significa che si è compresa l’inopportunità di quella precedente assegnazione”. “La direttrice generale deve quindi fornire più di una spiegazione su questa vicenda e chiarire chi abbia autorizzato quel trasferimento e con quali valutazioni sia stato ritenuto opportuno”, conclude il leader degli azzurri campani.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Il deposito giudiziario è a Sala Consilina:

Un deposito giudiziario a Sala Consilina, una tariffa da capogiro e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013