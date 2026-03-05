Casertana-Salernitana: le formazioni - Le Cronache Salernitana
Casertana-Salernitana: le formazioni
Salerno, arrestato un uomo con un arsenale
Martusciello (Fi) a dg Monaldi, chiarire moglie di Oppido in stesso reparto
S. Egidio, Uccide marito, gip dispone carcere per moglie
Salernitana

  • Marzo 5, 2026
  • 0
  • 90
  • 1 Min Read
Tra i pali Donnarumma con Berra, Matino, Arena e Anastasio in difesa. Quirini, Tascone, Capomaggio e Villa nella zona nevralgica e Antonucci a supporto di Lescano in attacco.

Falchetti con De Lucia tra i pali, Viscardi, Kontek e Bacchetti in difesa. Oukhadda, Toscano, Pezzella, Girelli e Llano in mediana, Casarotto e Bentivegna in avanti. La gara sarà diretta dall’arbitro Federico Renzi della sezione di Pescara, assistito da Chichi e Pasqualetto. Quarto ufficiale Liotta, mentre al VAR ci sarà Ciannarella.

