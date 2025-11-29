Salerno: Arechi e Volpe, le novità

Dopo cinque stagioni torna il derby tra Benevento e Salernitana. Una sfida che ha caratterizzato soprattutto gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso tornando d’attualità con tanto di rinnovata rivalità sportiva per gli obiettivi comuni nello scorso decennio. Sono in tutto venticinque le sfide giocate in Sannio tra giallorossi e granata con undici vittorie dei padroni di casa, nove pareggi e cinque successi della Salernitana. Il primo storico derby si gioca novanta anni fa, nel marzo del 1936 con i sanniti che si impongono 1-0 grazie alla rete di Nelli al 70’. Nella stagione successiva arriva il riscatto dell’allora biancoceleste Salernitana che si aggiudica la sfida con il punteggio di 2-0, grazie alle reti di Punzi al 21’ e di Valese al 56’. Da quale 16 maggio 1937 del Benevento si perderanno un po’ le tracce tra fallimenti, cessata attività, e campionati dilettantistici cosicché alla fine le due squadre si ritroveranno soltanto nella stagione 60/61, pareggiando a reti bianche. Identico risultato nella stagione successiva con i sanniti in campo con le denominazione San Vito Benevento. Un nuovo salto temporale in avanti e il derby torna sempre in Serie C nella stagione 74/75. I granata vanno in vantaggio con Baldi dopo8 minuti ma i sanniti rimontano e vincono con le reti di Fichera al 29’ e Cascella al 74’. Nella stagione successiva ancora Sannio amaro per i granata punti da una rete di Franceschelli al 71’. Doppia sfida nel 76/77.In Coppa Italia di Serie C Colombo al 7’ regala la vittoria alla Salernitana che sarà poi eliminata agli ottavi dalla Paganese, mentre il campionato alla prima giornata Facchi al 78’ fa felice i tifosi giallorossi. Termina 1-1 il derby del 77/78 con vantaggio locale al 23’ con Mongitore su rigore e pari granata al 35’ con Gioia. Ancora Mongitore al 55’ a segno nel derby del 78/79 vinto di misura dal Benevento che vincerà anche la stagione dopo grazie alla doppietta di Pezzuoli al 13’ e all’83, intervallata dal momentaneo pareggio granata firmato al 50’ da Botteghi. Una rete di Viscido al 22’ consente alla Salernitana di aggiudicarsi il derby del 1980/81 tornando a vincere in Sannio, relativamente ai match di campionato, dopo ben 43 anni. La stagione successiva, però, Bozzi al 35’ fa felice il Benevento. I sanniti si impongono anche nelle due stagioni successive, 2-0 nel 1982/83 con autorete di Oddo al 26 e rete di Marchetti all’87 e 1-0 nel 1983/84 con rete di Pecchi, che vestirà la maglia granata l’anno dopo, al 20’. Pari a reti bianche nel 1984/85, mentre l’anno successivo Baldassarri al 53’ condanna i granata alla sconfitta che costa la panchina al tecnico Ghio, a cui subentrerà Sereni. Nella stagione 86/87 Tappi al 52’ porta avanti i granata ma a sette dal termine Strano pareggia per il Benevento che a fine stagione retrocederà in Serie C2. Il derby torna quindi solo in Coppa Italia nella stagione 88/89 con la Salernitana che si impone con Romiti. Da bomber a bomber: da Romiti a Guazzo che decide con una doppietta al 45’ e al 66, intervallata dal momentaneo pari di Mancosu al 59’ la sfida del 2013/14 in Serie C, che rappresenta anche l’ultima vittoria della Salernitana a Benevento. Nella stagione successiva, con le due squadre in lotta per la Serie B, il match termina a reti bianche così come la sfida di Coppa Italia del 2016/17 con la Salernitana che trova la qualificazione ai rigori con il punteggio di 4-2. Sempre in quella stagione, il derby si gioca in Serie B per la prima storica volta. Al 34’ su rigore, Coda porta avanti i granata con il Benevento che a due dal termine sempre su rigore trova il pari con Ceravolo. Dopo un anno in A i sanniti ospitano nuovamente la Salernitana nel 2018/19: è il giorno di San Matteo ma per i granata di Colantuono c’è poco da fare. I padroni di casa, infatti, si impongono 4-0 con le reti al 30’ di Maggio, al 74’ di Improta, all’89’ di Insigne e al 95’ di Asencio. Infine, nel 2019/20 l’ultimo derby giocato in Serie B con la Salernitana che va in vantaggio con Djuric al 53’ e il Benevento che trova il pari con Sau al 69’. A livello realizzativo il bilancio è a favore dei padroni di casa che hanno realizzato 22 reti e ne hanno subite 13.