Salerno: Ance e commercialisti: patto tra giovani

Una svolta generazionale. Il gruppo Giovane dell’Ance Salerno ed i giovani commercialisti, nelle figure dei rispettivi presidente, Stefano Di Sessa e Francesco Diana, hanno firmato un protocollo d’intesa che sancisce una proficua collaborazione tra le due operative realtà giovanili. L’accordo mira a promuovere sinergie per supportare le imprese del settore edilizio, favorendo l’integrazione di competenze trasversali e la condivisione di strategie utili per la crescita sostenibile delle aziende. La firma è arrivata a margine dell’incontro formativo “Le Criticità del Bilancio delle Imprese di Costruzione”, un appuntamento particolarmente sentito dagli operatori del settore edile, un utile momento d’incontro che ha approfondito le principali problematiche fiscali, finanziarie e contabili che le imprese di costruzione affrontano in un contesto economico in costante evoluzione. A portare il saluto ai giovani professionisti è stato il presidente dell’ANCE Aies Salerno, Fabio Napoli. “La firma del protocollo con i Giovani Commercialisti – sottolinea Napoli – è un passo importante per consolidare una partnership strategica tra le nostre associazioni. La collaborazione tra diversi settori è fondamentale per stimolare la crescita delle imprese, soprattutto in un ambito come quello delle costruzioni, dove è necessaria una visione integrata per rispondere alle sfide quotidiane”. L’evento ha visto la partecipazione attiva di numerosi professionisti e imprenditori del settore, che hanno avuto l’opportunità di aggiornarsi sulle strategie più efficaci per affrontare le sfide legate alla gestione del bilancio aziendale, un tema di cruciale importanza in un momento storico segnato da incertezze economiche e cambiamenti normativi. “Siamo soddisfatti del successo di questo incontro – dice Stefano di Sessa, Presidente Ance Aies Giovani Salerno – occasione preziosa per i nostri associati di comprendere meglio le criticità legate alla gestione del bilancio aziendale. In un contesto economico sempre più complesso, la collaborazione con i Giovani Commercialisti ci consente di offrire un supporto concreto, favorendo l’accesso a strumenti e soluzioni per affrontare al meglio le sfide future”. L’incontro si è concluso con un ampio dibattito tra i partecipanti al fine di approfondire le problematiche emerse e di discutere le migliori pratiche per una gestione ottimale delle risorse aziendali. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto e aggiornamento, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese di costruzione nella regione e di offrire loro strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro. “Questo protocollo d’intesa rappresenta – conclude Francesco Diana, Presidente dei Giovani Commercialisti – un impegno concreto da parte nostra per supportare le imprese del settore delle costruzioni nella gestione delle problematiche finanziarie e contabili. Siamo convinti che la sinergia con Ance Aies Salerno aiuterà le imprese a navigare un mercato sempre più competitivo, offrendo loro gli strumenti necessari per una crescita solida e sostenibile”.