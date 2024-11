Salerno, scoperti in 9 in un container su nave cargo

Ci sono anche una donna incinta, un minore, che dovrebbe essere un bambino, e un uomo con problemi cardiaci tra le nove persone migranti trovate, questa mattina, in un container a bordo di una nave cargo turca nel porto di Salerno. Quattro di loro sono in ospedale a Salerno. Sono in corso indagini della polizia, con Digos e Squadra mobile.

Erano, all’interno di un container scaricato al porto commerciale di Salerno da una nave turca

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del servizio 118 per soccorrere il gruppo che per diversi giorni è rimasto chiuso all’interno del cassone.

I clandestini sono stati trasportati all’ospedale Ruggi per accertamenti. Indaga la polizia che sta eseguendo perquisizioni anche su altri contenitori.