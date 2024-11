Il Tar boccia Citarella

Nocera Inferiore. L’interdittiva Antimafia resta. Niente iscrizione nella White List per una società legata a Giovanni Citarella: il Tar respinge io ricorso dei legali contro la Prefettura di Salerno, che a dicembre di due anni fa aveva emesso un’informativa antimafia ostativa, bloccando la richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori e appaltatori considerati al riparo da infiltrazioni mafiose. La vicenda giudiziaria, avviata con l’impugnazione del provvedimento prefettizio il 14 febbraio 2023, è arrivata a udienza il 20 novembre scorso, con la sentenza pubblicata due giorni fa. I giudici amministrativi hanno evidenziato che la sede legale della società coincideva con quella di un’altra azienda già colpita da un’interdittiva antimafia il 13 agosto 2018, e successivamente esclusa dalla White List nell’ottobre 2021. Per i giudici amministrativi e per la prefettura salernitana vi è la riconducibilità dell’impresa a una figura con numerosi precedenti penali e una «comprovata personalità delinquenziale». Il Tar ha ripercorso nel dettaglio il profilo dell’imprenditore, sottolineando i procedimenti giudiziari dell’imprenditore che lo hanno coinvolto fin dagli anni ’90. Secondo i giudici, la richiesta di iscrizione, presentata il 21 ottobre 2021, è arrivata subito dopo il sequestro di beni riconducibili all’imprenditore. Questo tempismo avrebbe portato il Tribunale amministrativo regionale a ritenere che la nuova impresa fosse stata creata appositamente per aggirare le interdizioni antimafia e continuare a operare nel settore economico da cui l’imprenditore era stato estromesso. Ed il rischio di infiltrazione mafiosa, secondo il Tar, non è episodico, ma strutturale. Insieme al diniego, la società ricorrente è stata condannata a pagare anche le spese legali. Una vicenda che per Citarella arriva dopo