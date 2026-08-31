Salerno. Al via la terza edizione della Rassegna “San Michele in Musica”

Venerdì 4 settembre, il concerto inaugurale con il soprano Alda Caiello e il

pianista André Gallo. Musica, cultura, territorio e sapori delle eccellenze

campane al Complesso San Michele.

È tutto pronto per la terza edizione di “San Michele in Musica – sinestesie

mediterranee, incontri tra note e sapori”, la rassegna sostenuta dalla Fondazione

Carisal nell’ambito del progetto “Musica e dintorni”, che dal 4 settembre al 2 ottobre

2026 porterà cinque appuntamenti musicali negli spazi del Complesso San Michele di

Salerno.

La rassegna, realizzata sotto la direzione artistica del maestro Costantino Catena, in

collaborazione con il Complesso San Michele e l’Associazione Gestione Musica,

promotrice della rassegna Salerno Classica, si avvale del sostegno del Ministero della

Cultura e della Regione Campania.

Un percorso che, anche quest’anno, intende mettere in dialogo la musica con il territorio,

la cultura con la convivialità e l’ascolto con la valorizzazione delle eccellenze

enogastronomiche campane. Ciascun concerto sarà infatti accompagnato da un percorso

dedicato ad un Presidio Slow Food, curato dall’IPSEOA R. Virtuoso di Salerno, in

collaborazione con Slow Food Salerno, In Vino Civitas e con diverse aziende produttrici

del territorio.

Ad aprire la terza edizione sarà, venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20.00, il concerto

“Liederistica italiana”, con il soprano Alda Caiello e il pianista André Gallo.

Il programma musicale proporrà composizioni di Alfredo Casella, Ermanno Wolf-Ferrari

e Luciano Berio, in un appuntamento pensato per valorizzare il repertorio vocale italiano

e offrire al pubblico un’esperienza musicale di particolare intensità.

La serata sarà completata dall’incontro con i sapori del Presidio Slow Food

Cacioricotta del Cilento”, accompagnato dai vini di Ettore Sammarco.

«Con l’edizione 2026 di “San Michele in Musica”, rinnoviamo una proposta culturale nella

quale la Fondazione Carisal crede fermamente. La musica è un linguaggio capace di

parlare a tutti e rappresenta per noi uno strumento straordinario di partecipazione, crescita

e condivisione. Con questa rassegna vogliamo continuare ad aprire il Complesso San

Michele alla città, trasformandolo in un luogo sempre più vissuto e riconoscibile come

spazio di cultura e di incontro. La terza edizione conferma inoltre la volontà di costruire

un’esperienza che non si esaurisca nell’ascolto musicale, ma che sappia valorizzare il

territorio attraverso i suoi prodotti, le sue tradizioni e le professionalità che contribuiscono

a raccontarlo. Invitiamo il pubblico a partecipare fin dal primo appuntamento e a vivere

insieme a noi questo nuovo percorso di “San Michele in Musica”» –– ha dichiarato

il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino.

Dopo il concerto inaugurale del 4 settembre, la rassegna proseguirà con altri

appuntamenti dedicati a differenti repertori musicali con un programma che attraversa

generi, epoche e linguaggi diversi, confermando la vocazione della rassegna, capace di

coinvolgere svariati pubblici e di proporre una fruizione della musica ampia e accessibile.