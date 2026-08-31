Salerno. Al via la terza edizione della Rassegna “San Michele in Musica” - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, questa mattina i funerali di Silvao Loia
Ippodromo Valentinia. 3 corsa. Il video
Restano in carcere gli esecutori dell’attentato a Ranucci
Salerno. Al via la terza edizione della Rassegna “San Michele in Musica”
Spettacolo e Cultura Musica

Salerno. Al via la terza edizione della Rassegna “San Michele in Musica”

  • Agosto 31, 2026
  • 0
  • 105
  • 3 Min Read
Salerno. Al via la terza edizione della Rassegna “San Michele in Musica”

Venerdì 4 settembre, il concerto inaugurale con il soprano Alda Caiello e il
pianista André Gallo. Musica, cultura, territorio e sapori delle eccellenze
campane al Complesso San Michele.
È tutto pronto per la terza edizione di “San Michele in Musica – sinestesie
mediterranee, incontri tra note e sapori”, la rassegna sostenuta dalla Fondazione
Carisal nell’ambito del progetto “Musica e dintorni”, che dal 4 settembre al 2 ottobre
2026 porterà cinque appuntamenti musicali negli spazi del Complesso San Michele di
Salerno.
La rassegna, realizzata sotto la direzione artistica del maestro Costantino Catena, in
collaborazione con il Complesso San Michele e l’Associazione Gestione Musica,
promotrice della rassegna Salerno Classica, si avvale del sostegno del Ministero della
Cultura e della Regione Campania.
Un percorso che, anche quest’anno, intende mettere in dialogo la musica con il territorio,
la cultura con la convivialità e l’ascolto con la valorizzazione delle eccellenze
enogastronomiche campane. Ciascun concerto sarà infatti accompagnato da un percorso
dedicato ad un Presidio Slow Food, curato dall’IPSEOA R. Virtuoso di Salerno, in
collaborazione con Slow Food Salerno, In Vino Civitas e con diverse aziende produttrici
del territorio.
Ad aprire la terza edizione sarà, venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20.00, il concerto
“Liederistica italiana”, con il soprano Alda Caiello e il pianista André Gallo.
Il programma musicale proporrà composizioni di Alfredo Casella, Ermanno Wolf-Ferrari
e Luciano Berio, in un appuntamento pensato per valorizzare il repertorio vocale italiano
e offrire al pubblico un’esperienza musicale di particolare intensità.
La serata sarà completata dall’incontro con i sapori del Presidio Slow Food
Cacioricotta del Cilento”, accompagnato dai vini di Ettore Sammarco.
«Con l’edizione 2026 di “San Michele in Musica”, rinnoviamo una proposta culturale nella
quale la Fondazione Carisal crede fermamente. La musica è un linguaggio capace di
parlare a tutti e rappresenta per noi uno strumento straordinario di partecipazione, crescita
e condivisione. Con questa rassegna vogliamo continuare ad aprire il Complesso San
Michele alla città, trasformandolo in un luogo sempre più vissuto e riconoscibile come
spazio di cultura e di incontro. La terza edizione conferma inoltre la volontà di costruire
un’esperienza che non si esaurisca nell’ascolto musicale, ma che sappia valorizzare il
territorio attraverso i suoi prodotti, le sue tradizioni e le professionalità che contribuiscono
a raccontarlo. Invitiamo il pubblico a partecipare fin dal primo appuntamento e a vivere
insieme a noi questo nuovo percorso di “San Michele in Musica”» –– ha dichiarato
il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino.
Dopo il concerto inaugurale del 4 settembre, la rassegna proseguirà con altri
appuntamenti dedicati a differenti repertori musicali con un programma che attraversa
generi, epoche e linguaggi diversi, confermando la vocazione della rassegna, capace di
coinvolgere svariati pubblici e di proporre una fruizione della musica ampia e accessibile.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Tommaso D'Angelo
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Claudio Tortora: Nessun aiuto dai politici

Ed ecco le parole con le quali Claudio Tortora (creatore e

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012