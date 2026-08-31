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Salernitana, Di Vico al Campobasso

  • Agosto 31, 2026
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Salernitana, Di Vico al Campobasso

La Salernitana ha ceduto in prestito Di Vico al Campobasso dopo il rinno del contratto e tratta Matino con il Casarano. Nuova richiesta per Ferraris al Pescara

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