Salerno, addio a Giovanni Avallone - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Cosenza-Salernitana: le formazioni
Genoa-Juve 0-1: Vlahovic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Due ventenni muoiono in incidente sulla A3 in Campania
Juve, tifosi ‘in rivolta’ contro la seconda maglia sui social: “Sembriamo la Lazio”
Ultimora Salerno

Salerno, addio a Giovanni Avallone

  • Agosto 31, 2025
  • 0
  • 130
  • 1 Min Read
Salerno, addio a Giovanni Avallone

“La civica amministrazione partecipa al cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Giovanni Avallone, protagonista significativo della vita culturale della nostra comunità. Per tutta la vita ha coltivato la passione per l’immagine sia fotografica che audiovisiva diventando uno dei narratori principali della storia salernitana”. Comincia così il messaggio col quale il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha voluto ricordare la figura dell’avvocato scomparso in queste ore.

“Con pubblicazioni, servizi e trasmissioni ha indagato e documentato storie e personaggi contribuendo alla creazione dell’identità e della memoria collettive raccolte in un personale e prezioso archivio. Di rilievo il suo impegno per la promozione degli eventi culturali come il Festival del Cinema di Salerno e l’attività pioneristica nell’emittenza libera con l’allora Telecolor. Ne serberemo il grato ricordo abbracciando familiari ed amici”, le parole del primo cittadino.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013