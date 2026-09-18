Salerno accoglie l’Aeronautica Militare

La città di Salerno si prepara ad applaudire il tricolore nei cieli del suo golfo. Nel fine settimana da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026, Salerno ospiterà l’Aeronautica Militare in occasione del 22° Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, affiancato dallo spettacolo dell’Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”. Promossa dall’Associazione Arma Aeronautica Aviatori d’Italia, organizzata in collaborazione con la sezione di Salerno e l’Aero Club Salerno, patrocinata dal Comune di Salerno, la manifestazione si avvale del contributo della Camera di Commercio di Salerno, da sempre impegnata in prima linea a sostegno dello sviluppo economico e turistico del territorio. L’evento sarà presentato ufficialmente mercoledì 23 settembre, alle ore 10.30, a Palazzo di Città. I principali appuntamenti per la cittadinanza Un ricco programma di eventi coinvolgerà cittadini, appassionati e turisti per tre intere giornate: • Il “Villaggio Azzurro” (da venerdì 25 a domenica 27 settembre): inaugurato venerdì 25 settembre alle ore 10:30 presso il Lungomare Santa Teresa, il villaggio rimarrà aperto per tutto il week-end offrendo al pubblico esperienze immersive, tra cui un simulatore di volo, la mostra statica del cockpit dell’aereo Tornado e gli stand informativi dell’Aeronautica Militare e dell’Associazione Aeronautica. • Le prove e l’Air Show delle Frecce Tricolori: o Sabato 26 settembre (inizio ore 15:30 circa): prove ufficiali di volo della manifestazione aerea, con la Pattuglia Acrobatica Nazionale, sul lungomare di Pastena. o Domenica 27 settembre (inizio ore 16:00 – 18:00 circa): grande esibizione acrobatica dell’Air Show delle Frecce Tricolori sul lungomare di Pastena / Marconi, preceduta dal gruppo elicotteri HH139 del IX Stormo “Francesco Baracca”, simulazione di un soccorso aereo in mare, lancio di paracadutisti dell’Aeronautica Militare, passaggio di aerei dell’Aeroclub Italia di Salerno ed esibizione di un pilota campione di acrobazia aerea a motore. • Il Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica (domenica 27 settembre): la giornata di domenica vedrà il momento clou del raduno nazionale con il ritrovo dei partecipanti sul Lungomare Trieste (ore 9:00 – 9:30) e il solenne corteo da Piazza Dante Alighieri a Piazza della Libertà (dalle ore 10:30), dove si terranno le celebrazioni ufficiali alla presenza delle Autorità Civili e Militari. Alle attività organizzative ha collaborato la CNA Salerno.