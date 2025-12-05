Salerno accoglie Center World, il taglio del nastro ieri popmeriggio alla presenza dell’assessore alle attività produttive Alessandro Ferrara. Uno spazio innovativo realizzato dal patron Salvatore Barbato, che unisce benessere, food, intrattenimento e servizi in un ambiente moderno e multifunzionale. Non un centro commerciale, né un semplice spazio sportivo o un food district, ma un ecosistema fluido pensato per migliorare la qualità del tempo delle persone. All’interno del complesso trovano posto la palestra Virgin, l’Adrenaline Park per famiglie, uno showroom automotive multibrand, lavanderia, sartoria e il primo Centro di Crioterapia del territorio. Una proposta completa che integra comodità e benessere in un’unica esperienza. L’offerta gastronomica spazia dai sapori flegrei dell’Antipasteria Puteolana alla braceria de Il Chianchiere, dalle schiacciate Casadduoglio alla dolcezza della Grafferia Partenopea, fino alle novità del ristorante venezuelano, del Center Café e di Cotto&Mangiato. In arrivo anche un bowling tecnologico e immersivo, un format mai visto prima a Salerno, che arricchirà ulteriormente l’esperienza del pubblico. Center World è un progetto in continua evoluzione, pensato per offrire nuovi servizi, attività culturali ed esperienze capaci di dare valore al tempo delle persone. Center World: il posto che non sapevi ti mancasse, finché non lo vivi.