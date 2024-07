Salerno. Abbigliamento contraffatto sequestrato in un negozio

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sequestrato oltre mille capi di abbigliamento ed accessori contraffatti in un negozio del centro della città. I prodotti erano di alcune note marche, tra queste Channel, Fendi, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Miu Miu. Il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di contraffazione, frode in commercio e ricettazione