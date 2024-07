Martusciello, riporterò c.destra al governo Regione

“Se sono in campo per le elezioni regionali in Campania? Mai uscito dal campo. Continuiamo il lavoro di scrittura del programma e in questa settimana annunceremo altri nomi di candidati”. Cosi’ il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Aver vinto le elezioni europee e’ una grande responsabilita’. La sento. I campani mi hanno indicato come il piu’ votato in tutto il centrodestra. Delle vere e proprie primarie. Per questa ragione, non posso sottrarmi alla responsabilita’. Riportero’ il centrodestra al governo della Regione”, conclude il coordinatore forzista