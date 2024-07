Salernitana, dalla Fiorentina il terzino destro Gentile

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la Salernitana ha chiuso la trattativa per l’arrivo in granata del terzino destro, classe 2003, Davide Gentile dalla Fiorentina. Gentile nella scorsa stagione è stato in prestito al Fiorenzuola in C giocando 17 partite in campionato, di cui 11 da titolare. Il calciatore napoletano dovrebbe arrivare in prestito.