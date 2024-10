Salerno: a Giovi Altimari incidente mortale

A Giovi Altimari a Salerno, un centauro ha perso il controllo della guida, facendo un volo di diversi metri e finendo sull’asfalto. Purtroppo, il giovane non ce l’ha fatta. Sul posto, sono intervenuti il 118, le forze dell’ordine e gli operatori di Strade Sicure. Si indaga sulla dinamica e sulle cause dell’incidente. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli.