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Salerno, a fuoco traghetto, in salvo i passeggeri. Il video

  • Giugno 22, 2026
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Salerno, a fuoco traghetto, in salvo i passeggeri. Il video

Il traghetto MOTONAVE AZZURRA SECONDA da Positano della GRASSI JUNIOR  ha preso fuoco durante il tragitto, probabilmente dalla sala macchina. A bordo una settantina di persone, Per momento una 1 signora incinta intossicata trasportata dalla Vopi  al Ruggi mentre la Capitaneria ha provveduto a mettere i8n salvo i passeggeri. Al molo Manfredi la saquadra del Vopi per i soccorsi.

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