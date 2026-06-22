Salerno, a fuoco traghetto, in salvo i passeggeri. Il video

Il traghetto MOTONAVE AZZURRA SECONDA da Positano della GRASSI JUNIOR ha preso fuoco durante il tragitto, probabilmente dalla sala macchina. A bordo una settantina di persone, Per momento una 1 signora incinta intossicata trasportata dalla Vopi al Ruggi mentre la Capitaneria ha provveduto a mettere i8n salvo i passeggeri. Al molo Manfredi la saquadra del Vopi per i soccorsi.
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