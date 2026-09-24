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Salerno, 20enne ferita in largo Tommaso D’Aquino
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Salerno, 20enne ferita in largo Tommaso D’Aquino

  • Settembre 24, 2026
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Salerno, 20enne ferita in largo Tommaso D’Aquino

Nella serata di ieri, alle 21.30 circa, è intervenuta una Volante della Polizia di Stato in largo San Tommaso d’Aquino, a Salerno, su segnalazione di un passante.

L’uomo riferiva di una ragazza ferita. Dalle prime informazioni acquisite risulta che la ragazza (italiana, della provincia, ventenne) mente si trovava da sola in zona veniva attinta alle spalle da uno sconosciuto.

Trasportata in ospedale in codice rosso, non è  in pericolo di vita. Accertamenti in corso per l’identificazione del responsabile

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