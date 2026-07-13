Salernitana, visite mediche per i nuovi acquisti

Giornata di visite mediche per la Salernitana alla vigilia della partenza per il ritiro di Cascia. Al centro polidiagnostico Check Up si sono presentati i nuovi acquisti e gran parte della rosa a disposizione di Serse Cosmi per i test di idoneità.

Tra i volti nuovi c’era Llano, reduce dall’esperienza alla Casertana, che ha affidato alle prime dichiarazioni da calciatore granata il proprio entusiasmo: “Bellissima opportunità”, ha detto al suo arrivo.

Visite mediche anche per il portiere Galeotti e per il centrocampista Djibril. “Sono carichissimo e contentissimo”, le prime parole dell’ex Picerno.

Al gruppo si unirà in ritiro anche Lamberti, portiere classe 2004 in prova. L’estremo difensore, reduce dall’esperienza alla Cavese come vice di Boffelli, ha collezionato cinque presenze in Serie C nella stagione 2024/2025 e in precedenza ha militato in Serie D con Siracusa e Puteolana.

Al Check Up si sono presentati anche diversi elementi già in organico: i difensori Arena e Berra, i centrocampisti De Boer, Gyabuaa e Carriero, gli esterni Villa, Longobardi e Quirini e l’attaccante Facundo Lescano, tutti attesi nelle prossime ore per la partenza verso il ritiro umbro.