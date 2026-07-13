Pontecagnano: commerciante rapinato

“A causa della rapina subita questa mattina, il negozio La Mela Incantata resterà chiuso oggi. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la comprensione. Speriamo di potervi accogliere nuovamente al più presto”.

Con questo messaggio pubblicato sui social, il titolare dell’attività di ortofrutta di Corso Italia, a Pontecagnano Faiano, ha informato clienti e cittadini del grave episodio di cui è rimasto vittima nelle prime ore della giornata.

Secondo quanto raccontato dal commerciante, mentre stava salendo a bordo del proprio furgone per raggiungere il mercato è stato avvicinato da un uomo armato di pistola. Il malvivente lo avrebbe minacciato pronunciando la frase: “Dammi i soldi o ti sparo”, costringendolo a consegnare il denaro in suo possesso prima di fuggire con il bottino.

Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica della rapina e a identificare il responsabile, che dopo il colpo ha fatto perdere le proprie tracce.