Salernitana, vietato sbagliare col Picerno

di Marco De Martino

SALERNO – Finalmente torna a rotolare il pallone. Dopo una settimana in cui si è parlato più di advisor, closing, notai, fideiussioni ed aumenti di capitale, la Salernitana deve affrontare e superare l’ostacolo AZ Picerno per dare continuità al successo di Trapani, mettere pressione alla Casertana, stasera impegnata sul campo del Latina, e tenere alle proprie spalle il Cosenza, che ospiterà proprio il Trapani ormai condannato alla retrocessione. Raggiungere il terzo posto, ma anche preservare il quarto, sono obiettivi fondamentali in questi ultimi 180’ della regular season, che sono, in pratica, una sorta di mini-girone di qualificazione ai prossimi play off promozione. All’Arechi non sarà facile avere la meglio di una formazione, l’AZ Picerno, che fino a qualche settimana fa sembrava ormai rassegnata al ritorno tra i dilettanti e che, invece, ha collezionato risultati sorprendenti riuscendo nell’impresa salvezza. Un ostacolo non semplice per Donnarumma e compagni, che stanno dando segnali di risveglio confortanti ma che dovranno essere corroborati, ovviamente, dai risultati del campo. Soltanto in questo modo la Salernitana potrà arrivare alla post season con le giuste motivazioni, ma anche con i meccanismi tecnici e tattici per poter dire la sua contro avversarie di tutto rispetto, come il Catania, ma anche provenienti dagli altri due gironi. Per farlo mister Cosmi sta lavorando di cesello sulle teste dei calciatori: gli effetti si vedono sui vari Tascone, Golemic, Ferrari, Quirini, Cabianca e Donnarumma, tutti elementi che erano entrati in un tunnel buio e che sembrava senza uscita, ma che si stanno rigenerando grazie alla cura del vulcanico Serse. Senza dimenticare che l’ex tecnico del Perugia sta scoprendo piccoli gioielli come Di Vico e Boncori, tenuti in naftalina senza motivo e che si stanno imponendo con prestazioni convincenti nonostante la loro giovane età. Nel frattempo i tifosi granata, frastornati e disillusi dall’ennesima telenovela societaria, osservano ed aspettano. Aspettano che la squadra faccia la Salernitana e che torni a essere quella corazzata tanto temuta ad inizio stagione quando, ai nastri di partenza, era additata come una delle favorite alla promozione. L’Arechi stasera non sarà pieno (2.400 i biglietti emessi in prevendita fino a ieri sera), ma è chiaro che, se la squadra granata dovesse presentarsi in ottima salute ai play off, la passione della torcida granata sarebbe pronta a riesplodere in tutto il suo fragore. Cosmi lo sa e, da uomo di calcio d’altri tempi qual è, già sente nell’aria l’odore di un’impresa che avrebbe dell’incredibile. Prima, però, vanno sconfitte Picerno e Foggia. Poi si vedrà…