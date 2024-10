Cinema e animali: i migliori film da gustarsi sul piccolo schermo

Il cinema ha sempre avuto un legame particolare con gli animali, al punto da trasformarli in una fonte inesauribile di ispirazione. Hollywood ha creato un legame indissolubile con animali come i cani e i gatti, ma è andata anche oltre, mettendo ad esempio in luce la perfidia di Madre Natura con gli squali. Altri animali iconici nel cinema sono i cavalli, protagonisti anche in alcune commedie italiane degli anni ’80. Vediamo dunque una lista dei migliori film sugli animali, divisa per categoria.

Cinema e cani

I cani sono al centro di tantissimi film oggi iconici. Un esempio classico è “Hachiko – Il tuo migliore amico”, un film che racconta la storia vera di un cane di razza Akita e la sua incredibile lealtà verso il padrone. Il legame tra uomini e cani è un tema ricorrente che viene vissuto in modo emozionante e toccante anche in altre pellicole, come “Io & Marley”. Per non parlare poi di film epici del calibro della saga di Beethoven, di “Turner il Casinaro” e molti altri ancora. E se si ragiona in termini di “vintage”, ecco un film cult come “Quattro Bassotti per un Danese”.

Cinema e cavalli

Il cinema ha dato ampio spazio anche ai cavalli, animali dotati di grande eleganza e forza. “War Horse”, ad esempio, è un film epico che segue le vicende di un cavallo chiamato Joey e del suo giovane padrone Albert, durante la Prima Guerra Mondiale. Attraverso gli occhi del cavallo, il film sviscera temi delicati come la guerra, l’amicizia e il sacrificio. Un altro esempio è “Seabiscuit – Un mito senza tempo”, che narra la storia vera di un cavallo da corsa che, contro ogni aspettativa, è riuscito a diventare una leggenda sportiva negli anni della Grande Depressione americana. Non a caso, questa pellicola figura anche nella lista dei film sui cavalli migliori scritta da alcuni siti a tema scommesse. Infine, ecco altri esempi concreti come Dreamer e The Black Stallion.

Non solo cani e cavalli: altri animali

La presenza del regno animale nel cinema non si limita ai cani e ai cavalli. I gatti, ad esempio, sono ancora oggi i grandi protagonisti di molte pellicole, o di film animati come il famoso “Gli Aristogatti”. Si parla di un grande classico della Disney che continua ad avere un enorme successo, nonostante siano passati diversi decenni dalla sua uscita. Poi i gatti si fanno amare anche se non sono fra i protagonisti delle storie, come accade ad esempio nel film “Ti presento i miei”, oppure nella saga di Shrek.

Il mondo marino offre a sua volta diversi spunti ai registi, che hanno frequentemente utilizzato i pesci per proporre delle storie davvero avvincenti. La saga de Lo Squalo è un esempio lampante di ciò, mentre sul versante opposto troviamo il tenero film di animazione “Alla ricerca di Nemo”. Altri film sui pesci, o comunque sui mammiferi marini, sono l’horror “Blu profondo”, “Orca Assassina”, “Piranha” ed “Echo”. Infine, si chiude con altri animali come i pinguini, protagonisti ad esempio del noto cartone animato Madagascar e dello spin-off “I pinguini di Madagascar”.