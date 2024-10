Salernitana: tregua ultras-proprietà, tutti disposti a remare nella stessa direzione

Tifoserie e proprietà dopo l’incontro avuto in settimana tra un gruppo di ultras e Iervolino al Mary Rosy sanciscono una tregua raccontata prima del fischio d’inizio con un breve discorso: “Noi siamo con lui, lui è con noi. Da oggi mettiamo un punto”.

Gli ultras hanno comunque voluto precisare che la contestazione non è finita ma si viaggia insieme nella stessa direzione rimanendo in attesa di capire quale sarà l’indirizzo e soprattutto i prossimi passi del patron. I tifosi hanno rimarcato a Iervolino la volontà di ricevere chiarezza dimostrando con un striscione esposto su tutta la Curva Sud Siberiano il proprio pensiero dopo la ritrovata unione d’intenti: “Nati per viverla, cresciuti per difenderla, noi siamo figli di questa città”.