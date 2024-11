Salernitana, tifosi in massa a Cosenza

SALERNO – La Salernitana non sarà sola neppure a Cosenza. Ad accompagnare la formazione granata nella difficile trasferta in terra calabrese ci saranno ottocento sostenitori salernitani (nella foto di Gambardella) che nel giro di poche ore hanno polverizzato l’esigua dotazione di tagliandi messa a disposizione alla società calabrese per il settore ospiti del Marulla. Meno della metà, infatti, sono stati i biglietti messi in vendita rispetto alla capienza di circa duemila posti del settore ospiti, questo per motivi di ordine pubblico, gli stessi che hanno decretato il rinvio di ventiquattr’ore del match che si sarebbe dovuto giocare oggi.

QUI SALERNO Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana ieri pomeriggio presso il centro sportivo Mary Rosy. Occhi puntati sulla trasferta di Cosenza in programma domani alle 15:00. Ieri pomeriggio gli uomini di mister Martusciello hanno aperto la seduta con una fase di attivazione, seguita da un lavoro di forza in palestra e prettamente tattico sul campo. Seduta differenziata per Luigi Sepe e Franco Tongya. Jeff Reine-Adélaïde continua il suo percorso di recupero personalizzato. La rifinitura in vista della sfida contro il Cosenza, valevole per la dodicesima giornata di Serie BKT 2024/25, è fissata per oggi alle 11:00 allo stadio Arechi. L’allenamento si terrà a porte chiuse. In ottica formazione Martusciello cambierà qualcosa rispetto al match contro il Cesena. Scontati i rientri in difesa dei due terzini Stojanovic e Njoh che si riprenderanno il posto da titolari in luogo di Ghiglione e Jaroszynski. Certo anche l’impiego del baby Corriere tra i pali. In mediana non si dovrebbe cambiare, vista anche l’assenza dello squalificato Tello, con il tecnico che punterà ancora sul trio Amatucci-Maggiore-Soriano. Davanti è bagarre sia a sinistra, dove Braaf e Dalmonte si contendono il posto di Tongya, sia in mezzo, dove Torregrossa potrebbe essere avvicendato da Wlodarczyk o Simy. A destra dovrebbe essere confermato Verde nonostante Kallon scalpiti per ritrovare un posto al sole.

QUI COSENZA Ovviamente rifinisce la propria preparazione anche il Cosenza. Ieri i rossoblù si sono ritrovati sul prato del Sanvitino Delmorgine per l’ultima seduta di allenamento di una settimana molto intensa. Dopo una fase di attivazione il gruppo è stato impegnato in un rondo a tema e una esercitazione sul possesso a tema. Una partita ha chiuso la sessione. Quest’oggi il programma del Cosenza prevede la seduta di rifinitura al mattino, mentre alle 12:00 si terrà la conferenza stampa del tecnico dei rossoblù Alvini.