Salernitana, suggestione Insigne

di Marco De Martino

SALERNO – Sarà anche una suggestione di inizio estate, ma la voce rimbalzata ieri è di quella che fa sobbalzare dalla sedia qualsiasi tifoso, in particolare quelli della Salernitana. Lorenzo Insigne è uno dei tanti svincolati di lusso del calcio italiano e, dopo la parentesi in Canada e l’amara esperienza di Pescara, lo scugnizzo sta valutando in questi giorni decine di proposte, più o meno concrete, per prolungare la sua prestigiosa carriera da calciatore. Sul tavolo degli agenti dell’attaccante napoletano ci sarebbe anche l’offerta della Salernitana che, sotto il profilo economico, è in grado di fare meglio di tante società anche di categoria superiore. In più a Salerno, oltre ad una folta colonia napoletana, c’è un allenatore come Serse Cosmi che potrebbe stuzzicare Insigne anche dal punto di vista emotivo e motivazionale. Le possibilità che Lorenzo il Magnifico possa accettare la corte del club granata sono, al momento, poche anche perchè in fila per ingaggiarlo ci sono anche realtà estere che militano in massima serie e che disputeranno le coppe europee. Mai dire mai però quando c’è di mezzo Danilo Iervolino, da sempre stuzzicato dai grandi nomi: Candreva, Ribery ed Ochoa ma anche i sogni rimasti tali rappresentati dai vari Cavani, Mertens e Diego Costa, sono la concreta testimonianza dell’amore del patron per i big. Intanto il mercato della Salernitana continua soprattutto su altri fronti. Ieri da Cosenza è arrivata una notizia poco confortante: il patron dei silani Guarascio ha chiesto ben 300mila euro per il cartellino del difensore Caporale, uno dei principali obiettivi del ds Faggiano che, però, non intende versare questa somma per un calciatore in scadenza tra un anno. Faggiano potrebbe dunque accelerare per gli svincolati Heinz e Capuano. Nel frattempo si inizia a muovere qualcosa anche in uscita. Lo Spezia ha chiesto informazioni per Achik, uno degli elementi più positivi della passata stagione ma difficilmente inquadrabile nel modulo di Cosmi. Anche per l’argentino Molina stanno arrivando proposte dalla C e la sua cessione sarebbe vicina.