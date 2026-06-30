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Napoli, rissa e spari in piazza Montesanto: uomo con kalashnikov tra la folla

  • Giugno 30, 2026
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Napoli, rissa e spari in piazza Montesanto: uomo con kalashnikov tra la folla

(Adnkronos) –
Lite, lancio di caschi e sedie, cassonetti rovesciati e poi gli spari. Prima con una pistola, poi l’arrivo di un uomo incappucciato armato di kalashnikov. Non ci sono feriti, ma è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Montesanto a Napoli, all’esterno di una stazione. I video sono diventati virali sui social e mostrano anche un uomo che recupera una pistola dalla sua auto e spara in aria prima di allontanarsi, mentre poco dopo compare un’altra persona con un’arma da guerra che va nella direzione della sua fuga. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che hanno già acquisito i filmati della zona e quelli amatoriali. A pubblicarli sui social, il deputato di Alleanza Verdi-la Sinistra Francesco Emilio Borrelli. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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