Salernitana: striscione tifosi contro la proprietà

Mentre la prevendita in vista di Salernitana-Sampdoria, turno infrasettimanale vola e tocca i 7mila biglietti venduti, di pari passo non sembra attenuarsi la frizione tra ultras e proprietà. In serata – alla vigilia della seconda giornata di campionato che vedrà i granata di Martusciello affrontare a Bolzano il Sud Tirol scortati da quasi 800 tifosi – all’esterno dello Stadio Arechi è stato affisso uno striscione con un messaggio eloquente indirizzato alla proprietà:

«Ancora una volta fumo negli occhi ma il risultato non cambia: continui con il freno a mano tirato. Questa pagliacciata ci ha stancato!» Firmato Curva Sud Siberiano.