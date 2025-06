Salernitana-Samp, Questore Conticchio: “Innalzeremo livello sicurezza”

In vista del ritorno del playout tra Salernitana e Sampdoria, in programma il 20 giugno allo stadio Arechi, sono già in corso le valutazioni per garantire la massima sicurezza. A confermarlo è stato il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, intervenuto a margine di una conferenza stampa relativa ad alcuni arresti per reati predatori avvenuti in città.

“Abbiamo già affrontato la tematica in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con il prefetto Esposito – ha dichiarato Conticchio –. Stiamo predisponendo tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento della gara in massima sicurezza”.

L’incontro di ritorno si preannuncia delicato, anche alla luce delle recenti tensioni legate alle decisioni giudiziarie ema fortunatamente non alla rivalità sportiva tra le due tifoserie tra le quali c’è una forte stima, almeno fino a quanto avvenuto il 18 maggio.