Salernitana, pronto il bagno di folla

SALERNO – Arechi a porte aperte, c’è il bis. La Salernitana infatti ha deciso di replicare l’iniziativa della settimana scorsa consentendo ai propri tifosi di assistere alla seduta di allenamento in programma questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio. I cancelli apriranno per tutti a partire dalle 14:30. Nello specifico, l’ingresso al pubblico è previsto esclusivamente nel settore Curva Sud dal varco 21/22. I giornalisti e gli operatori tv potranno invece accedere alla tribuna stampa attraverso il varco 2. La società ha ricordato nella nota ufficiale che anche in occasione dell’ allenamento, così come nelle partite ufficiali, resta valido e va osservato il regolamento d’uso dello stadio Arechi. Non sarà consentito trasmettere immagini della seduta di lavoro in diretta su qualsiasi piattaforma. Dopo aver portato fortuna con il Modena, ora la Salernitana tenta la carta dell’allenamento a porte aperte per infrangere anche il tabù trasferta. Cinque delle nove gare rimaste in calendario i granata dovranno giocarle lontano dall’Arechi, a cominciare dalla trasferta in programma sabato alle ore 19.30 al San Nicola di Bari. In Puglia servirà subito un cambio di rotta visto che in campo esterno il rendimento granata è stato a dir poco disastroso, il peggiore di tutta la serie B. Sono infatti solamente 7 i punti conquistati da Soriano e compagni in trasferta, come la Carrarese e peggio di tutte le altre formazioni cadette. Il bilancio della Salernitana nelle quattordici gare giocate finora fuori casa è di una vittoria, quattro pareggi e ben nove sconfitte, con solamente 8 reti messe a segno e ben 21 incassate. Un ruolino da retrocessione diretta che dovrà essere invertito per poter dar vita alla rimonta salvezza. La Salernitana ci proverà in casa del Bari che, al San Nicola, ha un rendimento buono ma non da primissimi posti: sono infatti 23 i punti raccolti dai galletti tra le mura amiche (la Salernitana all’Arechi ne ha collezionati 22) frutto di cinque successi, ben otto pareggi e soltanto due sconfitte. Bisogna provarci al San Nicola e per farlo mister Breda, dal punto di vista tecnico-tattico, andrà avanti sulla stessa falsariga delle ultime uscite. Si viaggia verso la riconferma dei dieci undicesimi della formazione scesa in campo a Cesena e contro il Modena, con l’unico cambio, peraltro forzato, che avverrà in difesa dove il giovane Ruggeri sarà chiamato a sostituire lo squalificato Bronn. Ieri il gruppo ha sostenuto una doppia seduta al Mary Rosy. In mattinata il gruppo granata è stato impegnato in un lavoro di forza in palestra seguito da esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. Nel pomeriggio c’è stata invece una prima fase di attivazione tecnica seguita da un focus sulla tattica.