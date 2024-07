Salernitana, preso Dalmonte dal Vicenza

La Salernitana ha chiuso l’accordo con il Vicenza per l’esterno offensivo ravennate Nicola Dalmonte, 26 anni, con trascorsi al Genoa ma formatosi nel settore giovanile del Cesena ed ex Spal. Dalmonte vanta 112 presenze in B. Ha giocato anche col Trapani e nel Lugano. Può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco