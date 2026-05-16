Salernitana, precedenti favorevoli col Ravenna

di Fabio Setta

SALERNO – Per quanto importante per la stagione in corso, la sfida tra Salernitana e Ravenna non ha certo una grande storia. Quello di domani sera all’Arechi sarà, infatti, appena il nono confronto tra le due squadre. La tradizione per quanto riguarda le sfide giocate in Campania dice Salernitana. Infatti, i granata hanno ottenuto cinque vittorie, al cospetto di un solo successo ospite, mentre due sono i pareggi. La storia delle sfide in terra salernitana tra le due squadre si apre nella stagione 57/58. È un campionato di Serie C atipico che non prevede retrocessioni in vista della riforma dei campionati. La Salernitana è reduce dalla consueta estate complicata per vicende societarie e punta ad un campionato di transizione. Diverso il discorso del Ravenna, ancora targato Sarom (denominazione che il club romagnolo manterrà fino al 1964) che punta alla promozione. Al Vestuti il 16 marzo 1958, dopo 13 minuti ci pensa Massagrande a portare in vantaggio la Salernitana. Nella ripresa, i romagnoli ribaltano il punteggio trovando prima il gol su rigore al 55’ con Sentimenti (cugino dei Sentimenti che giocavano in Serie A e per questo ribattezzato Sentimenti VI) e poi quello del vantaggio con Magheri al 78’. A otto dalla fine Deotto firma il 2-2 finale. Al termine della stagione, il Ravenna vedrà sfumare la promozione in Serie B per un solo punto, mentre, vista la riforma, le due squadre verranno divise in gironi differenti, perdendosi di vista. Infatti, Salernitana e Ravenna si ritroveranno quasi quarant’anni dopo, in Serie B e allo stadio Arechi nella stagione 96/97. Dopo aver sfiorato per due anni la promozione in A, prima con Rossi e poi con Colomba, la Salernitana vive una stagione decisamente complicata e rischia la retrocessione. Dopo l’esonero di Colomba c’è Varrella in panchina e quella contro il Ravenna alla quintultima giornata è una sfida caldissima. Al termine di un match molto sofferto, quando mancano appena sei minuti al termine, è Francesco Dell’Anno a regalare ai granata una vittoria chiave per la salvezza. Nella stagione successiva, con il ritorno di Delio Rossi in panchina, la sfida casalinga contro il Ravenna, disputata nel girone di andata, è vinta dalla Salernitana grazie ad una rete al 19’ di Giacomo Tedesco. Tornata in cadetteria dopo una sola stagione di A, la squadra granata, nel 99/2000, il giorno dell’Epifania, nel primo match del nuovo secolo supera il Ravenna con un perentorio tris firmato da Guidoni al 15’ Rossi al 50’ e chiuso da David Di Michele (nella foto) al 69’. Nel 2000/01 è ancora Di Michele a lasciare il segno trovando al 25’ la rete che decide la sfida giocata alla prima giornata di ritorno. Al termine di quella stagione, il Ravenna, penultimo in classifica, retrocede in Serie C e torna all’Arechi soltanto nella stagione 2005/06 quando le due formazioni si ritrovano nel Girone A di terza serie. La Salernitana targata Lombardi con Cuoghi in panchina all’Arechi si impone 2-0 con le reti di Emanuele Ferraro al 3’ e di Princivalli al 70’, conquistando una vittoria importante nella corsa verso i playoff, raggiunti per la penalizzazione a fine stagione inflitta al Teramo e persi nella semifinale contro il Genoa. Nella stagione successiva, le due squadre sono inserite nel Girone B e al 42’ una rete dell’ex Vincenzo Chianese firma la prima e unica vittoria del Ravenna all’Arechi. I romagnoli al termine della stagione volano in Serie B, per poi tornare in terza serie dopo un solo anno. L’ultima sfida, dopo la promozione in B dei granata e il ritorno in C, si gioca nella stagione 2010/11, il 21 novembre, ancora in Serie C. La Salernitana sblocca il punteggio al 79’ con una rete di Montervino, ma al 95’ Rosso firma la rete del pareggio. Al termine della stagione, il Ravenna, nonostante un organico decisamente importante per la categoria, riuscirà a salvarsi soltanto ai playout nella sfida contro il Sudtirol, mentre la corsa della Salernitana si interromperà nella finale playoff contro il Verona allenato da Mandorlini che, ora dopo 15 anni torna all’Arechi da avversario sulla panchina del Ravenna.