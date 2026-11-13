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Salernitana, clima rovente: in fiamme auto di un calciatore

  • Novembre 13, 2026
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Clima rovente in città. Al netto di contestazioni che rimangono legittime e pacifiche – e che sfoceranno in una diserzione parziale a oltranza da parte della tifoseria – nelle ultime ore si è verificato un episodio spiacevole che supera i confini del confronto civile.

Nel quartiere Parco Arbostella è stata infatti incendiata la macchina di un calciatore della Salernitana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, non si tratterebbe del primo episodio minatorio registrato di recente ai danni dei tesserati granata. Un’escalation preoccupante che rischia di esasperare ulteriormente un momento già estremamente delicato per l’ambiente. Tutto a poche ore dalla gara col Catania che ha già il sapore di ultima spiaggia. E in tanti avrebbero già chiesto la cessione nella prossima sessione di mercato. Naturalmente non è detto che quanto accaduto sia collegato al mondo del tifo granata che si è sempre distinto per civiltà e passione

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