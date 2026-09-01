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Salernitana, Matino al Casarano

  • Settembre 1, 2026
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Salernitana, Matino al Casarano

Emmanuele Matino è un nuovo calciatore del Casarano. Il difensore lascia la Salernitana a titolo definitivo e proseguirà la propria carriera in Puglia.

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