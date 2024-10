Salernitana, Martusciello pronto a lanciare Torregrossa

di Marco De Martino

SALERNO – E se a Cremona toccasse finalmente ad Ernesto Torregrossa (foto us Salernitana 1919)? La Salernitana è alle prese con il mal di gol ormai da quattro giornate nelle quali è riuscita a realizzarne uno solo, peraltro con un tiro cross di un centrocampista. Andres Tello a Palermo. La cura potrebbe essere l’innesto, nell’undici titolare che scenderà in campo sabato prossimo allo Zini, dell’esperto attaccante che finora, pur collezionando sei presenze su sei da quando è approdato a Salerno, non ha mai avuto l’onore e l’onere di scendere in campo dal 1′. Martusciello, almeno inizialmente, gli ha sempre preferito o Simy o Wlodarczyk, riservandogli solo i minuti finali dei match. Sono 170′ in tutti i minuti trascorsi sul terreno di gioco da Torregrossa, con il picco toccato nella sfida da ex contro il Pisa nella quale è stato impiegato subito dopo l’intervallo nei secondi 45′. A parte un rigore sacrosanto negatogli a Mantova ed un paio di opportunità sprecate, anche per bravura del portiere Bardi, a Reggio Emilia, per il numero 10 granata l’esperienza salernitana ha riservato pochissimi sussulti. Sabato prossimo, contro la Cremonese, potrebbe finalmente toccare a lui. E proprio i grigiorossi sono una delle vittime preferite da Torregrossa: in carriera infatti sono stati tre i gol realizzati dal bomber nelle sette gare in cui ha incrociato i lombardi. Soltanto contro il Pescara (5), il Perugia ed il Venezia (4 gol ad entrambe), il centravanti ha realizzato più marcature in carriera. Uno è stato messo a segno nella stagione 20/21 quando Torregrossa indossava la maglia del Brescia (finì 2-2), mentre nel torneo successivo l’attaccante, nel frattempo trasferitosi al Pisa, firmò una doppietta nel 3-0 inflitto dai toscani ai grigiorossi. Torregrossa scalpita: la palla passa a Martusciello.

MARTUSCIELLO TORCHIA IL GRUPPO Doppia seduta di lavoro per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy in vista della sfida dello Zini con la Cremonese, in programma sabato 26 ottobre alle 15. In mattinata gli uomini di mister Martusciello hanno svolto inizialmente un lavoro di forza in palestra seguito da un lavoro tattico sul campo. Nel pomeriggio l’allenamento si è aperto con una fase di attivazione seguita da esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema. Amatucci è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Hrustic ha svolto lavoro differenziato. Reine-Adélaïde continua il suo percorso di recupero personalizzato. La preparazione dei granata riprenderà questa mattina alle 11 al Mary Rosy.