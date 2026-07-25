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Salernitana, Llano: «Parlo poco, conta solo il campo»

  • Luglio 25, 2026
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Salernitana, Llano: «Parlo poco, conta solo il campo»

CASCIA (PG) – Uno dei volti nuovi della Salernitana è l’esterno Manuel Llano (nella foto US Salernitana 1919). L’argentino, come riportato dal sito web del club granata, ieri si è presentato così in conferenza stampa: “Ringrazio la società, il direttore e tutto lo staff per avermi dato la possibilità di approdare alla Salernitana. Essere qui rappresenta una bellissima opportunità e spero che possa essere una stagione importante per tutto il gruppo, non solo per me. Abbiamo una grande responsabilità, conosciamo l’obiettivo che abbiamo e vogliamo tutti fare bene. Non vedo l’ora di entrare in campo allo stadio Arechi. A me non piace parlare troppo, preferisco andare al campo, allenarmi al massimo e fare tutto il possibile per competere in partita e farlo bene. Speriamo di partire subito bene con la Coppa Italia, una prima prova importante”. Llano conosce molto bene il girone C della Serie C: “È un raggruppamento tosto, si sa, però se portiamo tutti entusiasmo, umiltà e facciamo le cose giuste in campo, possiamo toglierci qualche soddisfazione. Abbiamo una buona rosa, nella scorsa stagione credo che la Salernitana si sia comportata molto bene, anche se a qualcuno può sembrare il contrario perché Salerno è una città che inevitabilmente dà tanta pressione. Io da fuori ho visto una squadra forte, che é arrivata alla semifinale dei playoff. Speriamo di ricominciare così come i ragazzi hanno terminato l’anno scorso”. L’ex calciatore della Casertana si presenta come tatticamente duttile: “L’anno scorso ho giocato un po’ in tutti i ruoli e per la prima volta ho fatto l’esterno anche a sinistra, dove mi sono trovato bene. Mi piace giocare, poi se accade a destra, a sinistra, a centrocampo da mezzala o in altre zone del campo, lo decide l’allenatore. Io sono a disposizione dello staff e del gruppo. Il mio modello? Nahuel Molina, mi ispiro a lui. Vedo tanto il calcio argentino”
Llano conclude parlando delle sue precedenti esperienze italiane, peraltro in altre due capoluoghi campani, Avellino e Caserta: “Mi piace sempre ringraziare per tutto ciò che ricevo, ovunque io vada. È accaduto fin da quando sono arrivato ad Avellino, società che mi ha dato la possibilità di approdare in questo Paese. L’Italia ha aperto le porte a me e alla mia fidanzata e qui mi trovo benissimo. Adesso ho in testa soltanto Salerno, voglio farmi trovare pronto, dare tutto e partire bene”, ha concluso Llano.

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