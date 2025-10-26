Salernitana, le novità in formazione

Raffaele opta per un 3-5-2 camaleontico. In extremis recupera Roberto Inglese, ma il capitano – non ancora al meglio dopo il problema fisico accusato a Catania – partirà dalla panchina. In avanti spazio al tandem Ferrari–Ferraris, con Liguori schierato alle loro spalle, pronto a inserirsi e creare superiorità sulla trequarti.

A centrocampo conferme per Capomaggio e Tascone, mentre sulle corsie laterali agiranno Villa a sinistra e Ubani a destra. In difesa il trio consolidato Matino–Golemic–Anastasio, con Frascatore nuovamente disponibile dopo l’infortunio. Restano invece indisponibili Cabianca e De Boer.

Coppitelli recupera Proia, dopo due turni di squalifica. Non in perfette condizioni Liotti e Bacchetti che sono però convocati. Nel 4-3-3 davanti a De Lucia dovrebbero giocare Oukhadda, Kontek, Rocchi e Falasca. Mediana con Toscano, Pezzella e Proia. In avanti l’ex Kallon e Bentivegna dovrebbero agire ai lati di Vano.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, Villa; Liguori; Ferraris, Ferrari. A disp: Brancolini, Quirini, Coppolaro, Frascatore, Varone, Iervolino, Di Vico, Achik, Inglese, Knezovic, Boncori. All: Raffaele

Casertana (3-5-2): De Lucia; Heinz, Bacchetti, Rocchi; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Proia, Liotti; Casarotto, Bentivegna. A disp: Merolla, Vilardi, Falasca, Kontek, Giugno, Llano, Kallon, Arzillo, Di Tommaso, Leone, Capasso, Vano, Galletta. All: Coppitelli

Arbitro: Cerbasi di Arezzo (Chichi/Cardona). IV uomo: Mastrodomenico. FVS: Ferraro