Martusciello, 'in lista Mastella ex sindaco fermato ubriaco'
Martusciello, 'in lista Mastella ex sindaco fermato ubriaco'

  Ottobre 26, 2025
Il capolista di Mastella fu fermato ubriaco alla guida, insultò gli agenti e poi chiese in diretta l’intervento di Mastella. È cronaca giudiziaria”. Lo dice il segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello parlando dell’ex sindaco di Cardito, in provincia di Napoli, Giuseppe Barra, mettendolo tra “gli impresentabili di Fico”. “Mi sembra che nello schieramento di Fico – aggiunge – gli impresentabili siano più numerosi dei presentabili”

