Salernitana, le novità di Breda

di Marco De Martino

SALERNO – Doppia seduta intensa seduta di allenamenti per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy che intensifica così il lavoro in vista dello spareggio salvezza contro il Frosinone. Gli uomini di mister Roberto Breda hanno aperto la mattinata in palestra ed in seguito si sono spostati sul campo per eseguire un lavoro fisico e tecnico. Nel pomeriggio, invece, ampio focus sulla tattica e partitina. Riflessioni in corso per il tecnico granata che potrebbe modificare qualcosa nell’assetto tattico della sua squadra. Al vaglio di Breda la soluzione del doppio trequartista alle spalle di una sola punta di ruolo. Una formula che potrebbe consentire alla Salernitana di trovare il giusto equilibrio tra i reparti ed al tempo stesso di rifornire con maggiore qualità ed intensità il bomber Alberto Cerri, rimasto a secco nelle ultime tre gare dopo i tre gol messi a segno nelle due partite d’esordio contro Sassuolo e Reggiana. Se questa ipotesi si verificasse, ad uscire dall’undici titolare sarebbe Raimondo a vantaggio di Verde, con uno tra Reine-Adelaide, Tongya, Caligara e Soriano a fungere da secondo trequartista. A centrocampo, accanto ad Amatucci, troverebbe posto Zuccon il quale, grazie al suo dinamismo ed alle sue qualità di rubapalloni, potrebbe garantire maggiore copertura alla retroguardia. Da non scartare neppure la candidatura di Tello, tra i più freschi e motivati dopo le cinque giornate di stop per squalifica. In difesa, nonostante la catastrofica prestazione di Carrara, Breda dovrebbe riproporre, davanti a Christensen, il terzetto composto da Bronn, Ferrari e Lochoshvili. Questo pomeriggio alle 15:30 allo stadio Arechi ed a porte chiuse mister Breda, nel consueto test in famiglia di metà settimana, avrà modo di testare questa ed altre possibili soluzioni da opporre al Frosinone. Infine il report relativo alla prevendita registrato ieri sera: sono 5000 i biglietti emessi, di cui 58 a Frosinone.