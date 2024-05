Salernitana, l’Ad Maurizio Milan: “Cessione club? Nella vita non si sa mai…”

L’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, parla del futuro del club, delle offerte ricevute per la società, delle scelte da fare in alcuni ruoli fondamentali e della squadra da allestire per il ritiro di Rivisondoli.

“In un anno e mezzo circa la Salernitana è stata attenzionata da molti soggetti. Abbiamo ricevuto tante offerte, di concreto oggi non c’è granché, il progetto va avanti ma non si deve mai escludere nulla nella vita” dice Maurizio Milan. “Di concreto c’è che con il presidente stiamo lavorando per la prossima stagione, non siamo fermi”.

“Vogliamo fare in modo che la squadra sia pronta per il ritiro di Rivisondoli” aggiunge Milan. “Quest’anno è mancata un po’ di esperienza, è mancato il legame tra ciò che succedeva al Mary Rosy e ciò che mi veniva raccontato”.