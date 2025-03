Salernitana, la rabbia di Cerri

di Marco De Martino

SALERNO – La rabbia di Alberto Cerri (nella foto di Gambardella) per battere il Modena. La Salernitana si affiderà alle motivazioni del proprio centravanti che vorrà assolutamente riscattare l’errore dal dischetto contro il Cesena che una settimana fa è costata la vittoria e probabilmente la sconfitta ai granata. Cerri due stagioni fa affondò già il Modena, con la casacca del Como. L’ariete infatti, grazie ad un gol di testa siglato ad inizio ripresa, consentì ai lariani, all’epoca neopromossi in serie B, di avere la meglio sui canarini per 1-0. Un successo che tirò fuori dalla bassa classifica la squadra attualmente allenata da Cesc Fabregas. Domani Cerri proverà, dunque, a ripetersi per sbloccare anche il suo digiuno che dura ormai da diverse settimane.

OGGI RIFINITURA E CONFERENZA DI BREDA Intanto ieri mattina al centro sportivo Mary Rosy il gruppo granata ha aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da un lavoro tecnico-tattico. La seduta di rifinitura è fissata per questa mattina alle ore 10:30 sempre al Mary Rosy. A seguire, dalle 12:30, mister Breda incontrerà la stampa nella consueta conferenza pre-partita presso la sala stampa dell’Arechi.

UN SOLO DUBBIO PER IL TECNICO Per quanto concerne la possibile formazione che affronterà il Modena, Roberto Breda sembra orientato a proseguire sulla falsariga intrapresa a Cesena. Quasi certamente sarà infatti confermato in blocco l’undici che ha iniziato il match del Manuzzi, con il trio difensivo a protezione di Christensen formato ancora una volta da Bronn, Ferrari e Lochoshvili. Quest’ultimo dovrà stare attento dopo che in settimana il Giudice Sportivo l’ha diffidato in seguito al cartellino giallo subito a Cesena: al prossimo verrà appiedato per una giornata. A centrocampo scontate le riconferme di Zuccon e Soriano accanto ad Amatucci, così come quella di Corazza sulla corsia mancina. Nulla da fare dunque per i vari Tello, Reine-Adelaide, Caligara, Tongya, Girelli e Hrustic che almeno inizialmente si accomoderanno in panchina. L’unico dubbio rimane quello relativo al laterale di destra con Stojanovic che, dopo essere rimasto in panchina nelle ultime due uscite, potrebbe dare il cambio a Ghiglione. Anche in attacco le scelte sembrano fatte con Daniele Verde che sarà ancora preferito a Raimondo nel ruolo di partner di Alberto Cerri. C’è curiosità per le convocazioni soprattutto relative al reparto offensivo: dopo le esclusioni di Cesena, stavolta almeno uno tra Braaf, Simy e Wlodarczyk potrebbe essere inserito nella lista dei 24. Destino segnato invece per Gentile e Jaroszynski, ormai da tempo fuori dai radar di Breda.

PREVENDITA A QUOTA 4.000 Nel frattempo prosegue la prevendita dei biglietti, senza i picchi registrati due settimane fa in occasione della sfida contro il Frosinone, ma comunque con numeri importanti. Ieri sera il report ha fatto registrare 4.000 biglietti venduti che, includendo la quota abbonati di 4.567, portano il dato presenze di domani a quasi novemila spettatori. Oggi, presso le ricevitorie abilitate ed online ma anche domani al botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 12 alle 14:30, sarà ancora possibile acquistare il tagliando d’ingresso per assistere a Salernitana-Modena con le agevolazioni proposte dal club granata, in particolare per le donne (biglietto a 50 centesimi più altrettanti come diritto di prevendita) visto che si giocherà proprio nella giornata dedicata a loro.