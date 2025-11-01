Salernitana, invasione dei tifosi a Latina

di Marco De Martino

SALERNO – Sarà invasione granata al Francioni di Latina. Dopo aver polverizzato i circa 1500 biglietti disponibili per il settore Curva Ospiti, i tifosi della Salernitana hanno richiesto, ottenuto ed esaurito nel giro di qualche minuto altri 600 tagliandi di Tribuna Laterale B e Tribuna Laterale B/Bis messi a disposizione dalla società pontina. Tra questi settori riservati eccezionalmente ai salernitani e gli altri di Tribuna Centrale Sud, Tribuna Vip, Tribuna Centrale Nord e Tribuna Laterale A che saranno occupati dai sostenitori locali, verrà formata una zona cuscinetto per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. In tutto, al seguito della squadra di mister Raffaele domani pomeriggio, ci saranno non meno di duemila salernitani. Un mini-esodo che poteva essere maxi se le Autorità avessero aperto alla vendita libera anche negli altri settori del vecchio impianto laziale, un provvedimento che non è stato preso in considerazione per motivi di ordine pubblico nonostante le due tifoserie non siano divise da nessuna rivalità. Un peccato anche perché la richiesta da parte dei sostenitori salernitani era per più del doppio dei biglietti disponibili, con il Latina che avrebbe concesso volentieri anche altri settori del Francioni per rimpinguare le proprie casse sociali con un lauto incasso che, da quelle parti, non si verifica praticamente mai visto che, nelle gare casalinghe dei nerazzurri, finora si sono registrati al massimo duemila spettatori. Ma tant’è. La Salernitana potrà giocare praticamente in casa dopo tre mesi trascorsi a girovagare per l’Italia da sola a causa del provvedimento di divieto di trasferta imposto dal ministro degli Interni Piantedosi. Provvedimento poi revocato con un mese di anticipo, uno “sconto di pena” che darà modo ai supporters granata di essere a Latina. Un nuovo inizio, dunque, per i sostenitori granata che naturalmente sperano di bagnare il primo esodo stagionale con una vittoria.