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Lo show degli ultras granata celebrato in Italia ed all’estero

  • Maggio 19, 2026
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Lo show degli ultras granata celebrato in Italia ed all’estero

SALERNO – Salernitana-Ra- venna, the day after. Oltre alla vittoria del granata, a far parlare è stata ovviamente la spettacolare coreografia (nella foto di Guglielmo Gam- bardella) organizzata dal cuore pulsante del tifo gra- nata. Davanti a quasi 22.000 spettatori, la Curva Sud Sibe- riano ha messo in scena uno spettacolo visivo monumen- tale coordinato dagli ultras granata. All’ingresso in campo delle squadre guidate da Serse Cosmi, la gradinata alta si è colorata sulle note del tema di Superman, sve- lando l’iconica “S” del supe- reroe, mentre nella parte inferiore è apparso il fanta- stico striscione “Salerno Re- turns”. Un messaggio chiaro che simboleggia la voglia di riscatto della piazza e il forte senso di appartenenza della comunità granata. Lo stesso mister Cosmi ha confessato a fine gara di essersi com- mosso di fronte a tale spetta- colo. L’impatto visivo della coreografia ha immediata- mente varcato i confini lo- cali, trovando ampio risalto sia sulle testate nazionali sia sui portali specializzati nel mondo del tifo organizzato. In Italia, la notizia e le imma- gini storiche dell’evento sono state riprese da emittenti na- zionali come Sky Sport e da importanti network di infor- mazione nazionale e spor- tiva, tra cui SportMediaset. A questi si sono aggiunti le tante pagine social che par- lano di calcio, come Rompi- Pallone e addirittura pagine «rivali» come la partenopea

«A tua difesa». Per non par- lare dei video della coreogra- fia postati su YouTube e Dailymotion. A livello inter- nazionale, lo spettacolo of- ferto dall’Arechi non è passato inosservato agli occhi delle grandi commu- nity globali dedicate al mondo ultras. I video e gli scatti della serata sono di- ventati virali grazie alla diffu- sione da parte della celebre pagina globale Not Occasio- nal Fans e dei network dedi- cati alla cultura delle gradinate europee, come la community di Avanti Ultras, Ultras United e Romantici- smo Ultras. Salerno viene ce- lebrata oltreconfine come una delle piazze più calde d’Europa, capace di esibire una passione e un’organiz- zazione visiva decisamente fuori categoria. Intanto ieri sera sulla propria pagina so- cial «Salerno – A Difesa Della Nostra Città», gli ultras gra- nata hanno voluto ringra- ziare tutto il popolo granataper la riuscita della coreogra- fia: «Che si tratti di amore, passione o follia, non è an- cora possibile definirlo con precisione. Una cosa però è certa: ancora una volta Sa- lerno ha scritto una pagina di storia che resterà impressa per sempre. Un lavoro stra- ordinario, carico di signifi- cato, che riprende e rilegge una storica coreografia del 1997. Un meteorite che cade sulla terra apre la scena, con la “S” che si impone su uno dei magnifici quadri di Gigi Pacifico. Perché i supereroi di Salerno esistono davvero, ma non hanno nulla in co- mune con quelli canonici: sono ragazzi, uomini che operano nell’ombra, lontano dai riflettori, senza alcuna ri-

cerca di visibilità o interessi personali. Ultras che vivono solo per la propria città e per la Salernitana, legati unica- mente all’amore per quei co- lori e per quella maglia che hanno cucita sulla pelle. La scritta “Salerno Returns” di- venta il simbolo di una città che vuole e deve rialzarsi, spinta dalla sua gente, da un popolo che quando vuole sa come mostrare i muscoli e una forza fuori dal comune. Un pensiero va a tutti i ra- gazzi dei gruppi organizzati, e a tutta la gente comune,che ancora una volta hanno de- dicato tempo, energie e cuore per Salerno e per la Salernitana, senza altro fine se non quello di onorare quello in cui credono».

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