Salernitana, il tempo delle chiacchiere è finito

di Marco De Martino

SALERNO – Prima trasferta stagionale ed ultima gara prima della chiusura del mercato estivo per la Salernitana che stasera scenderà in campo in uno stadio ancora una volta deserto, stavolta il San Vito-Marulla, dove affronterà un’altra avversaria in netta difficoltà sotto il profilo societario, ovvero il Cosenza. Una sfida che andrà comunque presa con le molle, soprattutto per due motivi: innanzitutto perchè i silani hanno conservato, almeno nell’undici base, l’intelaiatura della passata stagione in B ottenendo all’esordio un ottimo punto a Monopoli, e poi perchè i granata sono reduci da una settimana non semplice, cominciata con la vittoria striminzita contro il rabberciato Siracusa, costellata dalle solite stucchevoli voci di mercato e culminata con una tempesta in un bicchier d’acqua per il presunto caso Inglese. Insomma, non sarà semplice riuscire a portare a casa un risultato positivo da Cosenza, ma mister Raffaele ed i suoi calciatori sono chiamati a fornire delle risposte dopo le prime altalenanti prestazioni stagionali. La conclusione della campagna trasferimenti contribuirà a portare maggiore serenità in seno al gruppo ma (almeno si spera) anche i tanti invocati rinforzi che dovranno necessariamente completare una rosa ancora incompleta. Aspettando Tascone, Quirini ed un altro paio di innesti di qualità, mister Raffaele, per adesso, continuerà ad affidarsi contro i rossoblù di Buscè all’ossatura su cui sta lavorando da luglio. Il tecnico potrà schierare nuovamente Anastasio in difesa nel ruolo di braccetto di sinistra e quasi certamente riporterà Varone in mediana per rendere la propria squadra maggiormente equilibrata rispetto al match contro il Siracusa. In avanti spazio ancora a Liguori in coppia con capitan Inglese. I riflettori saranno tutti puntati sul centravanti, protagonista suo malgrado di una querelle iniziata e finita nello spazio di una giornata e che potrà e dovrà rispondere sul campo alle voci riguardanti un suo possibile mal di pancia. Un fattore potenzialmente a favore della Salernitana è quello ambientale: i tifosi del Cosenza, in aperta contestazione nei confronti del patron calabrese Guarascio, diserteranno il San Vito dopo la decisione del club silano di chiudere le due curve ed aumentare i prezzi dei biglietti. Mancheranno, come noto, anche i sostenitori granata ed una cosa è certa: sugli spalti lo spettacolo sarà desolante. La speranza è che sia la Salernitana a rendere più lieta questa serata di fine estate.